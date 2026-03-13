Студенты Губернского колледжа в Серпухове посетили вебинар об инвестициях

Вебинар «Инвестирование с нуля. Как вложить свою первую тысячу рублей?» провели в Подмосковье. В нем приняли участие свыше 300 студентов Губернского колледжа в Серпухове.

Как рассказали в региональном Минобразования, на вебинаре рассмотрели основы инвестирования, вложения небольших сумм, а также инструменты для новичков и советы от эксперта Банка России по управлению личными финансами.

«В учебном заведении отмечают, что участие в подобных мероприятиях способствует формированию у студентов осознанного отношения к деньгам, а также помогает им научиться планировать и приумножать свой личный бюджет», — отметили в министерстве.

Вебинар порвели в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года и проекта «ФинИнтеллект: просто для каждого».