Студенты Губернского колледжа отличились на соревнованиях по ралли-спринту

18 января команда Губернского колледжа продемонстрировала отличные результаты на соревнованиях по ралли-спринту, которые состоялись на площадке «РаллиКроссАрена». Это событие освещается пресс-службой Министерства образования Московской области.

Студент Артем Паршин сумел завоевать бронзовые медали сразу в двух классах: «Студенческий» и «Переднеприводные автомобили». Преподаватель Дмитрий Решетов также не остался без награды, получив серебряную медаль в классе «Переднеприводные автомобили». Участники соревнований состязались во времени прохождения сложной и закрытой для постороннего движения дистанции.

Руководство колледжа подчеркнуло, что автогонки становятся важной частью подготовки будущих специалистов. Уже разработаны учебные планы, созданы условия для практических занятий на современной учебной трассе. Все это позволяет студентам эффективно развивать профессиональные навыки.

Для школьников и студентов Московской области доступно более шести тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в «Навигаторе дополнительного образования» по ссылке <https://new.dop.mosreg.ru/>.