12 июня в Хабаровске завершился финальный этап молодежного фестиваля «Российская студенческая весна — 2026». Студенты Губернского колледжа из Серпухова показали отличные результаты и вошли в число лучших в стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Образцовый коллектив «Ансамбль танца „Славянский лик“ успешно выступил в танцевальной номинации. По итогам конкурса коллектив получил звания лауреата первой и второй степени. Под руководством Джамили Старостиной ансамбль продемонстрировал высочайшую технику и артистизм.

Вокальная студия «Ветер перемен» под руководством Валерия Комарова завоевала признание в номинации «Вокальное», став лауреатом третьей степени.

В колледже подчеркнули, что учебное заведение не только готовит профессиональные кадры, но и развивает творческие способности молодежи. Успехи студентов на фестивале подтверждают высокие стандарты подготовки.