Студенты ГСГУ выиграли серебро на всероссийских соревнованиях по бадминтону

Команда факультета физической культуры и спорта ГСГУ выиграла серебро на всероссийских соревнованиях по бадминтону. Соревнования прошли в Махачкале.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в турнире участвовали 14 вузов из 10 регионов России. Команда ГСГУ обыграла соперников из Махачкалы, Москвы и Нижнего Новгорода, однако в финале уступила Казани со счетом 3:1.
Сборную региона представили Глеб Степаков, Артур Печенкин, Владислав Добычкин, Александр Григоренко, Елена Бессонова и Анастасия Нефедова. Годом ранее команда выиграла бронзу на этих же сореванованиях.
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