Студенты ГСГУ выиграли серебро на всероссийских соревнованиях по бадминтону

Команда факультета физической культуры и спорта ГСГУ выиграла серебро на всероссийских соревнованиях по бадминтону. Соревнования прошли в Махачкале.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в турнире участвовали 14 вузов из 10 регионов России. Команда ГСГУ обыграла соперников из Махачкалы, Москвы и Нижнего Новгорода, однако в финале уступила Казани со счетом 3:1.

Сборную региона представили Глеб Степаков, Артур Печенкин, Владислав Добычкин, Александр Григоренко, Елена Бессонова и Анастасия Нефедова. Годом ранее команда выиграла бронзу на этих же сореванованиях.