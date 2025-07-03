Студенты ГСГУ стали победителями всероссийского проекта «Твой ход, староста!»

Третьекурсники ГСГУ Степан Рыжов и Анастасия Ковалева победили в пятом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Всего в конкурсе приняли участие 12 тысяч студентов во всей страны. Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.

Старосты групп участвовали в проекте впервые и вошли в 1000 финалистов. На пути в победе ребята прошли много этапов. Они писали онлайн-тестирование и эссе, собирали портфолио. Помимо этого, конкурсанты проводили мероприятия и презентовали успехи своих однокурсников.

«Проект „Твой ход, старосты“ — уникальная возможность не только проявить свои лидерские качества, но и посоревноваться с единомышленниками, имеющими схожие цели — сделать жизнь своей группы лучше, комфортнее и интереснее», — поделился Степан Рыжов.

В ведомстве напомнили, что «Твой ход» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Проект проводится при поддержке Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.