Студенты ГСГУ провели педагогические мастер-классы для школьников

Студенты филиалов ГСГУ провели мастер-классы для школьников по педагогическим направлениям. Занятия прошли в рамках федерального проекта «Билет в будущее».

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, мастер-классы провели студенты колледжа педагогики и искусства в Егорьевске и Зарайский педагогический колледж. Школьники узнали больше о профессиях педагога-организатора, учителей музыки, изобразительного искусства, начальных классов, физической культуры и воспитателя. Они смогли сами попробовать свои силы и провести уроки.

«Проект „Билет в будущее“ помогает детям определиться с выбором образовательного учреждения и будущей профессии. Нашей фишкой стали профессиональные пробы: преподаватели проводят своеобразный „кастинг“, дают экспертные советы и помогают каждому участнику раскрыть свой талант», — рассказала директор егорьевского колледжа Рузанна Сафонова.

Проект «Билет в будущее» дает возможность школьникам выбрать профессию и найти свою дорогу в жизни, отметили в ГСГУ.