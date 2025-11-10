Студенты ГГУ в Раменском встретились с федеральным замминистром

Гжельский государственный университет стал площадкой для диалога между студентами и заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольгой Петровой. Встреча прошла в формате открытой дискуссии, где будущие специалисты смогли озвучить свои идеи, задать волнующие вопросы и поделиться своим видением будущего отрасли напрямую представителю федерального министерства.

Значительная часть дискуссии была посвящена мерам поддержки выпускников ГГУ и перспективам их трудоустройства. Молодые специалисты интересовались возможностями получения грантовой поддержки для реализации собственных проектов в сфере научно-популярного туризма и развития инфраструктуры региона.

«Одним из ключевых моментов встречи стала презентация студенческой инициативы по созданию на базе университета специализированного центра, который объединил бы образовательные учреждения, предприятия гжельского промысла и туристические организации. По мнению авторов проекта, такая интеграция позволит повысить качество образования за счет практической ориентации учебного процесса», — сообщили в учебном заведении.