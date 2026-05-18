Студенты ГГТУ стали лучшими на «Кибердроме.Студент 25/26»

Команда Государственного гуманитарно-технологического университета из города Орехово-Зуево заняла первое место в общекомандном зачете Гранд-финала Международного трека Всероссийского проекта «Кибердром.Студент 25/26». Мероприятие прошло в подмосковном Фрязино, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники соревновались в защите инженерных проектов, сборке беспилотных аппаратов, гонках на различных покрытиях и состязаниях в формате «сумо» для беспилотных аппаратов. Команда ГГТУ продемонстрировала высокие результаты на всех этапах, представив разработанные проекты перед жюри, показав навыки конструирования и работы с техникой.

В состав команды вошли Растрыгин Максим, Лаухин Денис, Потапова Анастасия, Сапаркина Анастасия, Кондрахина Виктория, Добрынин Алан, Иванов Дмитрий и Сумкина Александра. Наставниками команды выступили Евгений Сарыков и Андрей Можаев.