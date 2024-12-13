Студенты филиала РАНХиГС в Подмосковье выиграли грант на развитие проекта

Студенты Московского областного филиала РАНХиГС заняли первое место в федеральной программе развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Их проект мобильной библиотеки для села впечатлил жюри.

В течение двух месяцев ребята обучались разработке городских проектов в рамках программы «Я в деле»: изучали, как функционирует город, слушали лекции и даже посетили Петрозаводск в ходе исследований.

По итогам обучения второкурсники Владимир Мещеряков, Михаил Калинин и Максим Иванов стали победителями трека «Городские решения» с проектом «Литературный путь». Они разработали мобильную библиотеку, которая будет приезжать в отдаленные села и деревни Московской области, где нет доступа к читальням. Студенты получили грантовую поддержку этой инициативы в размере 150 тысяч рублей.

Это уже вторая крупная победа студентов из филиала в этом учебном году, напомнили в Министерстве образования Подмосковья. Осенью сразу два проекта победили в конкурсе «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» за 2024 год. Победители конкурса получили по миллиону рублей на реализацию своих бизнес-проектов.