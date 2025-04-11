Студенты филиала МГТУ в Мытищах прошли практику в «Мособллесе»

Студенты первого курса мытищинского филиала МГТУ имени Баумана прошли практику в «Мособллесе». Им рассказали о том, зачем проводят лесопатологические обследования, а также о санитарно-оздоровительных мероприятиях и системе мониторинга пожаров.

Студенты факультета лесного хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-паркового строительства узнали о важности санитарно-оздоровительных мероприятий, а также о четырехуровневой системе мониторинга пожаров. Им показали работу диспетчерской службы.

«Для студентов профильных учебных заведений всегда открыты двери подмосковных лесничеств. Мы ждем их здесь на стажировки и летние практики, которые не только дают возможность получить знания и уникальный опыт, но и развить навыки, необходимые для работы», — сказал председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.

Как отметил генеральный директор «Мособллес» Сергей Савостин, многие студенты в будущем придут на работу в лесное хозяйство.

«Мы не первый год взаимодействуем с Мытищинским филиалом МГТУ им. Н. Э. Баумана и, я уверен, наше сотрудничество продолжится. Всегда готовы предоставить возможность будущим коллегам проверить полученные в аудиториях университета знания на практике», — сказал он.