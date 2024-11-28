Студенты из Красногорска побывали на экскурсии в Госдуме

Студенты факультета государственного управления и права областного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ посетили Госдуму. Этот увлекательный опыт вдохновил молодых людей на дальнейшее изучение своей специальности.

Для гостей из Красногорска провели экскурсию по залам заседаний парламента. Студенты окунулись в атмосферу принятия важнейших законов страны, узнали об истории и структуре Госдумы, смогли лучше понять, как функционирует государство.

Депутата рассказали молодежи о своей работе и ответили на многочисленные вопросы. Студентов интересовало, как они могут оказать влияние на политическую жизнь России. Они оценили серьезность работы депутатов и значимость принимаемых в Госдуме решений.

Декан факультета государственного управления и права Марина Гайдышева отметила, что подобные мероприятия помогут развитию интереса молодежи к участию в общественной жизни и изучению права.

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