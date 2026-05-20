Студенты энергетического колледжа побывали на экскурсии в Мособлэнерго

18 мая студенты третьего курса ГБПОУ МО «Электростальский колледж» посетили профориентационную экскурсию в Павлово-Посадском филиале «Мособлэнерго». Будущие специалисты в области электроэнергетики и смежных отраслей приехали из Подмосковья.

Экскурсия прошла на учебно-тренировочном полигоне Орехово-Зуевского производственного отделения компании в Ликино-Дулеве. Там студентам показали, как работает оперативно-диспетчерская служба, и рассказали о принципах управления распределительными сетями.

Ребята осмотрели резервные трансформаторные подстанции и узнали основные принципы преобразования и распределения электроэнергии. Кроме того, гостям продемонстрировали работу системы релейной защиты и автоматики, а также современные приборы учета электроэнергии с функцией дистанционного сбора данных.

В учебном классе производственного отделения учащимся рассказали о необходимых знаниях и навыках для работы в энергетической отрасли. Представители «Мособлэнерго» поделились практическим опытом и рассказали о возможностях прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства в компанию.