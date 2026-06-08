Студенты Дмитровского техникума завоевали бронзу на Всероссийской спартакиаде

С 31 мая по 5 июня в Орле прошли финальные соревнования Всероссийской летней спартакиады среди профессиональных образовательных организаций. Команда Дмитровского техникума заняла третье место, опередив множество сильных соперников.

В соревнованиях участвовали 34 команды из 28 регионов России. Волейболисты Дмитровского техникума продемонстрировали высокий уровень игры, сплоченность и волю к победе.

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