Студенты Дмитровского техникума заняли 3 место на Всероссийской спартакиаде

Студенты Дмитровского техникума стали бронзовыми призерами Всероссийской спартакиады в рамках слета студотрядов. Ребята выступали в составе сборной Центрального федерального округа.

Соревнования проходили в Красноярске с 13 по 15 ноября.

Турнир, приуроченный к завершению 66-го трудового семестра и реализуемый в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», собрал три тысячи активистов и спортсменов из 89 регионов. Учащиеся соревновались в мини-футболе, баскетболе 3×3, волейболе, тэг-регби, перетягивании каната, мас-рестлинге, фиджитал-спорте и сдавали нормы ГТО.

Сборная ЦФО, в составе которой играли студенты Дмитровского колледжа, стала третьей в соревнованиях по волейболу.

«Горжусь ребятами! Они показали результат усердной работы и боевой характер», — отметила тренер команды Дмитровского техникума Лидия Трушникова.

В подмосковном Минобразования напомнили, что для школьников и студентов региона доступно более шести тысяч спортивных программ. Выбрать секцию и записаться на занятия можно в Навигаторе дополнительного образования.