Студенты Дмитровского техникума вышли в финал чемпионата по профмастерству

В финале X Национального чемпионата «Абилимпикс-2024» примут участие пять студентов Дмитровского техникума. Соревнования по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Москве с 22 по 30 октября, более тысячи финалистов поборются там за призовые места.

В июне в 21 регионе России стартовал отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В нем участвовали победители региональных чемпионатов из 87 субъектов Российской Федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики.

Достойные результаты показали шесть студентов Дмитровского техникума. Первые места в направлениях «Выпечка осетинских пирогов», «Поварское дело», «Карвинг» и «Мастер пищевого арт-декора» заняли Диана Суровцева, Глеб Андрианов, Егор Неяскин и Алена Шильникова. Почетные вторые места по компетенциям «Флористика» и «Кондитерское дело» у Евгении Кравченко и Виктории Бородиной.

Несмотря на то что Виктория Бородина заняла лишь второе место, апелляционная комиссия единогласно приняла решение отправить ее в финал.

В итоге пять студентов Дмитровского техникума поборются в финале X Национального чемпионата «Абилимпикс-2024» в Москве в конце октября. Соревнования пройдут по 50 компетенциям.

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