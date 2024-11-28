Студенты из Дмитрова победили на всероссийской спартакиаде

Студенты Дмитровского техникума успешно выступили на девятой всероссийской Спартакиаде студенческих отрядов. Мероприятие, приуроченное к 65-летию движения студенческих отрядов и 20-летию организации «Российские студенческие отряды», собрало лучшие команды со всей страны.

Сборная команда Центрального Федерального округа показала отличные результаты, а команда Дмитровского техникума отличилась на высшем уровне. Студенты заняли первое место в соревнованиях по сдаче нормативов. Их победа стала результатом усердных тренировок и стремления к самосовершенствованию. Они продемонстрировали отличную физическую подготовку, что позволило им занять почетное первое место в престижном конкурсе.

В соревнованиях по волейболу команда техникума также показала достойный результат, заняв третье место. Ребята продемонстрировали командный дух, упорство и стремление к победе. Каждый матч был сложным, но студенты проявили себя как настоящие спортсмены, готовые бороться до конца.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила, что Спартакиада стала отличной возможностью для обмена опытом и укрепления командного духа.

«Мы уверены, что такие мероприятия способствуют развитию молодежи и формированию активной гражданской позиции. Поздравляем студентов с успехом! Вы — гордость нашего округа!» — сказала Ирина Костышина.

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