Студенты Дмитровского техникума приняли участие в соревнованиях «Лесной Zабег»

Традиционные открытые соревнования стали настоящим испытанием на прочность, выносливость и командный дух. Участникам нужно было не только продемонстрировать отличную физическую подготовку, но и применить профессиональные знания для решения вводных задач, максимально приближенных к реальным экстремальным ситуациям.

В «Лесном Zабеге» участвовали студенты Дмитровского техникума, осваивающие специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность» и «Правоохранительная деятельность». 23 команды, сформированные из учащихся первых и вторых курсов, преодолели маршрут, включавший 12 сложнейших этапов.

Каждая команда боролась до последнего, наглядно демонстрируя высокий уровень подготовки, слаженность и волю к победе. Итоги соревнований подведут в ближайшее время.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил важность таких мероприятий, позволяющих будущим спасателям и правоохранителям на практике закрепить полученные в аудиториях навыки и закалить характер.

«Такие соревнования — это не просто проверка знаний, а важный вклад в нашу общую безопасность», — подчеркнул Михаил Шувалов.