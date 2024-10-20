Студенты Дмитровского техникума приняли участие в фестивале профессий в Клину

Студенты и педагоги Дмитровского техникума приняли участие в фестивале профессий «Путь навыков», который прошел в Клину. Он собрал более 600 школьников 8-9 классов, предоставив им уникальную возможность попробовать себя в различных профессиях.

В формате мастер-классов школьники смогли примерить на себя роли геодезистов, парикмахеров, сотрудников МЧС, хлебопеков, медиков и представителей других профессий. Эти занятия вызвали огромный интерес у участников, позволив им не только узнать больше о выбранных специальностях, но и попробовать свои силы на практике.

Мастер-классы проводили студенты и педагоги из четырех профессиональных образовательных учреждений: «Колледж „Подмосковье“, Истринский профессиональный колледж, Дмитровский техникум и Красногорский колледж. Школьники учились делать уколы на манекенах, пробовали себя в роли аниматоров и даже создавали обереги вместе с педагогами декоративно-прикладного искусства.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина подчеркнула, что такие фестивали помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии и понять, какие навыки им необходимы для успешной карьеры. Фестиваль «Путь навыков» стал важным шагом на пути профессионального самоопределения для многих молодых людей, вдохновив их на дальнейшее развитие и обучение.

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