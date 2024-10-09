Студенты техникума в Дмитрове выступили на всероссийском конкурсе

Учащиеся Дмитровского техникума приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса по оказанию первой помощи, проходившего в Лобне. Амбассадоры кластера «Правоохранительная сфера и управление» также попробовали себя в роли судей соревнований.

Перед конкурсом студенты провели несколько мастер-классов для молодых участников мероприятия. Им рассказали о программах Дмитровского техникума и тонкостях обучения в нем.

Один из учащихся техникума поделился, что молодые люди получили большое удовольствие от соревнований. «Это было не только сложно, но и очень интересно и познавательно», — отметил он.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный подчеркнул, что Дмитровский техникум входит в число ведущих учреждений среднего профессионального образования в Московской области. Учебное заведение выпускает специалистов по 36 востребованным направлениям.

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