Студенты Дмитровского техникума посетили музей истории УВД

Экскурсию в музей истории управления внутренних дел провели для студентов Дмитровского техникума. Ребятам показали необычные экспонаты, в том числе военного периода.

Студентам техникума рассказали об истории создания милиции на территории Дмитрова, показали форменное обмундирование, боевые награды, личные вещи, подлинные документы и фотографии сотрудников органов внутренних дел разного периода.

Также ребята посетили комнату Боевой Славы. Здесь размещены экспонаты военного периода. Им также рассказали о героических поступках сотрудников правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

Отметим, что мероприятие провели сотрудники УМВД России по Дмитровскому городскому округу совместно с председателем Совета ветеранов Риммой Михеевой. Экскурсия прошла в рамках акции «Профессия — полицейский».

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