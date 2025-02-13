Студенты Дмитровского техникума переняли опыт у известных мастеров кулинарии

Дмитровский техникум на один день превратился в настоящую кулинарную академию, где студенты получили возможность перенять опыт у известных мастеров своего дела. Техникум стал площадкой для мастер-класса, который провели Виктор Клочков и Джеймс Редута — шеф-повара Московской ассоциации кулинаров.

Мероприятие, специально организованное для студентов старших курсов, позволило будущим профессионалам не только познакомиться с современными трендами, но и узнать секреты мастерства у экспертов.

В рамках мастер-класса студенты освоили нестандартные рецепты, сочетающие в себе глубокие традиции и современные инновации в кулинарном искусстве. Среди представленных блюд были оригинальные интерпретации классических рецептов, такие как салат оливье с лососем и раком, рыба в кляре, а также паста с креветками в азиатском стиле.

В результате студенты получили ценные знания и расширили свой кулинарный арсенал.