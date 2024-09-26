Обновленный корпус Дмитровского техникума примет студентов в 2024 году

Глава городского округа Илья Поночевный побывал в Дмитровском техникуме, где заканчивается ремонт основного корпуса. Здание готовится принять студентов уже в текущем году.

Капитальный ремонт учреждений образования находится под особым контролем руководителя муниципалитета. Дмитровский техникум является одним из самых важных учебных заведений округа, поскольку готовит более двух тысяч студентов по актуальным современным специальностям.

«Поэтому важно постоянно контролировать ход работ на основном учебном корпусе и соседних зданиях», — отметил Илья Поночевный.

У главы округа состоялся на площадке довольно жесткий разговор с подрядчиком. Корпус готов почти на 80%, но подрядная организация не выполнила все необходимые условия. Директор техникума Ирина Александровская подчеркнула, что у учебного заведения есть строгие обязательства по открытию лабораторий и других помещений для студентов. Техникум уже готов к переезду, закуплены мебель и оборудование, но недоделки должны быть устранены.

Илья Поночевный назвал требования заказчика справедливыми и потребовал от подрядчика их выполнения в короткие сроки.

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