Студенты Дмитровского техникума отработали навык ориентирования в лесу

Студенты второго курса отделения «Защита в чрезвычайных ситуациях» Дмитровского техникума сдали зачет по топографии. Они отработали навык ориентирования в лесу.

Студенты прошли боевое крещение. Они одолели 10-километровый маршрут через лес и показали навыки ориентирования в лесу. Также определили маршрут с помощью карты и компаса, распределили ориентиры — основные и аварийные азимуты.

Работу оценивал волонтер, опытный поисковик из Добровольческого поисково-спасательного отряда «Дмитров» Дмитрий Рыцарев, на зачете присутствовал и педагог Маргарита Смирнова.

«Полученные навыки, практические занятия, отработка на местности и закрепление материала дают возможность понять, насколько студенты усвоили предмет. По итогам такого практического зачета можно с уверенностью сказать, что ребята погружены в специальность. Молодцы, с поставленными задачами справились!» — подвела итог Маргарита Смирнова.

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