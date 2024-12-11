Студенты из Дмитрова отправили письма и теплые вещи бойцам СВО

Студенты Дмитровского института непрерывного образования вместе с преподавателями и родителями собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Письма солдатам и собранные вещи переданы на передовую.

Акция «Своих не бросаем!» объединила студентов, преподавателей и родителей. Они собрали одежду, медикаменты, продукты питания и средства личной гигиены. На собранные средства — пятьдесят восемь тысяч семьсот рублей — были закуплены мобильные телефоны и дополнительные медикаменты.

Отдельно стоит отметить студентов группы 1823-1(о), которые бережно рассортировали и упаковали всю гуманитарную помощь. Многие участники акции написали письма солдатам, передав слова поддержки и благодарности.

Груз был отправлен представителям фонда «Офицеры — Защитники Отечества» для доставки в Луганскую Народную Республику. Заместитель главы округа Ирина Костышина отметила, что такие акции помогают солдатам почувствовать благодарность и поддержку своих соотечественников.

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