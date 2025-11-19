Студенты Чехова посетили крупнейший логистический центр округа

Профориентационная экскурсия для студентов структурного подразделения № 2 Чеховского техникума прошла на крупнейшем логистическом предприятии FM Logistic Rus. Ребята узнали об истории компании, а также об условиях работы в ней.

Экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности и правилам поведения на складе, а также рассказа о 30-летней истории развития компании на российском рынке. Сотрудники предприятия показали участки приемки товаров, складскую зону, упаковочный центр и роботизированную станцию, продемонстрировав современное оборудование.

Компания была открыта на территории округа в 2004 году. Она предоставляет полный комплекс услуг по управлению поставками и эксплуатирует сеть складских комплексов в 14 странах мира, обслуживая ритейл, медицину и другие отрасли. Сейчас на предприятии трудятся более 1 000 сотрудников.

Участники встречи задавали вопросы о рабочих условиях, возможностях обучения и карьерного роста в компании. Также студенты приняли участие в тематическом квизе, в котором пять участников, ответивших на все вопросы без ошибок, наградили именными подарками.

Профориентационные экскурсии проводятся в муниципальном округе Чехов на постоянной основе.