Студенты Богородского округа разработали инициативы для Народной программы

16 апреля в Ногинском филиале Государственного университета просвещения прошла проектная сессия «Город перемен», организованная активистами «Молодой гвардии» Богородского округа. Студентам предложили в интерактивном формате разработать собственные инициативы для включения в Народную программу.

По итогам деловой игры участники подготовили несколько проектов для Богородского округа. Среди них: третий мост через Клязьму, обустройство дворовых территорий для молодежных спортивных и творческих мероприятий, дополнительные меры поддержки для студентов, реконструкция студенческого общежития и школы-интерната, система наставничества для молодых учителей начальных классов и другие.

«Формат мероприятия — деловая игра, в рамках которой студенты сначала самостоятельно ищут проблему, потом разрабатывают к ней инициативу, дальше визуализируют свои идеи и в конце размещают все проекты на общей карте „Города перемен“. Получаются интересные и, самое главное, важные для ребят объекты», — отметил руководитель «Молодой гвардии» Богородского округа Даниил Попов.

Проектную сессию посетили председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов и депутат Ольга Попова. Они оценили студенческие проекты, разъяснили возможные нюансы их реализации и отметили важность проведения таких мероприятий для молодежи.

«Народная программа традиционно начиналась с наказов старшего поколения, но сегодня она пишется в том числе руками студентов. Тех, кому небезразлично состояние общежитий, дорог, социальных учреждений и городской среды. Надо отдать должное глубине проработки. Ребята не ограничились абстрактными „хотелками“. Их голос — это четкий запрос на модернизацию малой родины, и мы обязаны его услышать и отразить в работе партии», — сказала Ольга Попова.

По итогам сессии все предложения были отправлены для включения в Народную программу.