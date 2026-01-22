Студенты Богородского округа на один день отказались от интернета

Студенты Ногинского колледжа решили на один день отказаться от цифровых технологий ради живого общения и активного отдыха. Столь оригинально ребята отметили Международный день без интернета.

Цель акции — не только отвлечься от экранов, но и укрепить дружеские связи, насладиться радостью живого общения и повеселиться от души.

Как ни парадоксально, первыми организаторами этого праздника стали активные интернет-пользователи, которых в последствии поддержали люди во всем мире.

21 января мероприятие проводилось в рамках программы популяризации кластера «Средства массовой информации и коммуникационные технологии», поскольку колледж является базовой организацией с 2024 года.

Участие принимали студенты разных курсов. По их словам, этот день прошел искренне и по-настоящему. Учащиеся осознанно отложили гаджеты в сторону, чтобы почувствовать ценность живого общения. Под руководством амбассадора Андрея Завтура и преподавателя Софии Подрезовой они создавали анкеты на обычном, бумажном носителе, задавали друг другу вопросы, делились мыслями, идеями, позитивными, искренними эмоциями.

Студенты отметили, что даже в эпоху цифровых технологий важно находить баланс между виртуальным и реальным мирами. По словам участников, этот день напомнил простую истину: самые важные связи создаются не через Wi-Fi, а взглядом, словом и улыбкой.