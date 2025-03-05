Студенты Бауманки пройдут практику в исследовательском институте в Подольске

Студенты пятого курса Московского государственного технического университета имени Баумана пройдут семестровую учебную программу в научно-исследовательском институте «Луч» в Подольске. Семинар продлится с 18 февраля по 17 июня 2025 года.

Студенты пройдут практику по направлению «Материалы и технологии перспективных энергетических систем». В рамках программы ведущие ученые исследовательского института прочитают лекции и проведут практические занятия на производстве по трем модулям: «Технологии и материалы электровакуумных приборов», «Проектирование и испытания специальных электровакуумных приборов» и «Технологии тонких пленок».

«Дорогие студенты, надеюсь, вы воспользуетесь этой возможностью и сможете перенять опыт наших специалистов. Например, начальник лаборатории Валерий Жупанов — известный эксперт мирового уровня в сфере оптических покрытий. Это весьма специфическая область. Сейчас перед вами открываются двери в мир науки, шанс поработать с настоящими профессионалами поистине бесценен. Желаю вам плодотворной работы и успехов в учебе!» — сказал генеральный директор НИИ НПО «ЛУЧ» Павел Карболин.

После завершения курса студенты защитят курсовую работу и получат зачеты.