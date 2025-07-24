Студенты аграрных вузов прошли практику на сырном заводе в Подмосковье

Студенты аграрных вузов прошли практику на подмосковном заводе премиальных сыров «Рота-Агро». Два месяца они изучали тонкости производства продукции на всех этапах.

Как рассказали в областном Минсельхозпроде, практику прошли будущие технологи-сыроделы из Российского биотехнологического университета, Московской ветеринарной академии Скрябина и Московского государственного университета технологий и управления им. Разумовского.

Под руководством профессионалов студенты изучили процесс изготовления сыров: приемку молока, контроль состава, технологию варки и прессования.

«Такие инициативы позволяют погрузиться в профессию и приобрести навыки еще на этапе обучения. По итогам практики лучшие студенты получили денежные премии», — отметили в ведомстве.

В прошлом году компания запустила в Ленинском округе завод по производству сыров мощностью порядка 12 тонн в сутки и до пяти тысяч тонн в год. В ассортименте — камамбер, козий камамбер, бри, полутвердые и другие сорта.