Студенты 8 вузов России пройдут практику в подмосковном агрохолдинге

Ежегодная учебно-производственная практика началась на предприятиях группы компаний «Малино». К ней уже подключились более 80 студентов из восьми профильных вузов страны, и поток практикантов продолжает увеличиваться.

Занятия посещают учащиеся Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева, Университета имени Вернадского, Рязанского агротехнологического университета и Луганского государственного аграрного университета имени Ворошилова.

Компания, которая специализируется на выращивании картофеля и овощей открытого грунта, последовательно развивает систему подготовки кадров. В прошлом году с весны до поздней осени на ее площадках прошли практику более 360 студентов и школьников. Все они были официально трудоустроены, обеспечены питанием, а приезжим предоставляли жилье.

В этом году акцент сделали на привлечении специалистов, наиболее востребованных в растениеводстве: агрономов, агроинженеров, мелиораторов и механизаторов.

Первая смена рассчитана примерно на месяц, однако студентам предлагают остаться дольше, чтобы пройти полный цикл сельскохозяйственного производства и закрепить навыки на практике.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подобные программы для холдинга — долгосрочное вложение в кадровый потенциал отрасли.

Продукция предприятий группы, включая «Городище», «Северка» и «Лукаморе», широко представлена на российском рынке, а селекционно-семеноводческий центр, действующий в структуре первого, играет заметную роль в обеспечении продовольственной устойчивости России.