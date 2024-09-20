Студентов в Лобне пригласили пройти практику на кондитерской фабрике

Студенты отделения колледжа «Подмосковье» в Лобне, обучающиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело», встретились заместителем директора по персоналу фабрики «Пастричи» Александром Смирновым. Встреча прошла в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на преодоление дефицита рабочих кадров.

Александр Смирнов рассказал студентам о деятельности предприятия, условиях труда и возможностях карьерного роста. Он подчеркнул, что фабрика «Пастричи» занимается производством замороженной выпечки и десертов для сетевых заведений, уделяя особое внимание качеству и свежести продукции. Это открывает перед молодыми специалистами широкие перспективы освоения современных стандартов производства.

Кроме того, Александр Смирнов пригласил студентов на производственную практику, которая поможет им приобрести необходимые навыки и опыт. Такая практика станет важным шагом в их профессиональном развитии и повысит шансы на успешное трудоустройство после завершения обучения.

Проект «Профессионалитет» направлен на реформирование системы среднего профессионального образования и внедрение новых подходов, что позволит повысить долю трудоустройства выпускников до 95%.

Встреча с представителем фабрики «Пастричи» стала важной частью этого процесса, предоставив студентам уникальную возможность познакомиться с реальными условиями работы в пищевой промышленности.

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