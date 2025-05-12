Студентов Подмосковья пригласили на всероссийский творческий фестиваль-конкурс

Студенты колледжей и вузов Подмосковья в возрасте от 16 до 35 лет могут принять участие во всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров». Мероприятие направлено на сохранение традиционной культуры народов России.

Как сообщили в Минобразования Подмосковья, конкурс проводится по 15 творческим направлениям, включающим художественную обработку металла и дерева, керамику, этномоду и фольклорное исполнительство. Заочный этап продлится до 15 мая 2025 года, после чего лучшие участники отправятся на очный финал в Омск — молодежную столицу России 2025.

Для участия необходимо до 15 мая отправить заявку и конкурсные материалы на электронную почту vfk-mastera@yandex.ru. Подробная информация доступна на официальном сайте конкурса.