Студентов Подмосковья пригласили на конкурс «Право и бизнес»

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области объявил о проведении первого ежегодного конкурса студенческих эссе «Право и бизнес». Участникам предлагают изучить вопросы правового регулирования предпринимательства, защиты бизнеса и развития деловой среды региона.

К конкурсу могут присоединиться студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающиеся очно или заочно. При этом вуз должен находиться в Подмосковье, быть учрежденным регионом либо иметь на его территории филиал или другое структурное подразделение.

Участникам необходимо подготовить аналитическое эссе с собственной позицией в одной из трех номинаций: «Защита бизнеса», «Правовое регулирование бизнеса» или «Правовая культура бизнеса».

Прием заявок продлится с 14 сентября по 14 октября 2026 года. Итоги конкурса планируют подвести до 15 декабря.

Документы можно отправить на электронную почту uzpp_konkurs@mosreg.ru или передать на электронном носителе по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, территория Рублево-Успенское шоссе, километр 1-й, дом 1, корпус А. Для получения пропуска необходимо заранее позвонить по телефону +7 (498) 602-19-85.

Лучшие эссе планируют включить в сборник «Молодежный взгляд на право и возможности».

Подробные условия конкурса опубликованы по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (498) 602-19-85, добавочные 58104 и 58122, или по адресу электронной почты uzpp_konkurs@mosreg.ru.