Студентов Подмосковья пригласили на IT-соревнование в области медицины

Подмосковных студентов пригласили на IT-соревнование по инновациям в медицине. Они будут решать практические задачи в области цифровизации здравоохранения.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, соревнования пройдут на базе Сеченовского университета с 15 по 17 ноября. Для участников подготовят актуальные кейсы от вуза и лидеров отрасли.

Побороться за победу могут команды от трех до пяти человек. Им предстоит разработать решение по выбранному кейсу, среди которых создание ИИ-платформы для медицинского персонала, оптимизация персонализированных схем химиотерапии, система умной визуализации данных биохимического анализатора и другие.

Подать заявку на участие можно до 14 ноября по ссылке.