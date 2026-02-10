Студентов Подмосковья пригласили на грантовый конкурс для реализации стартапа

Прием заявок на седьмой этап конкурса «Студенческий стартап» открылся и продлится до 18 марта. Представитть свои проекты могут учащиеся российских вузов, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

В этом году в конкурсе будет 2,2 тысячи победителей. Они получат по одному миллиону рублей на развитие своего технологического проекта.

Принять участие могут студенты российских вузов, в том числе иностранцы, а также ординаторы и аспиранты научных организаций.

Отбор проведут по семи направлениям: цифровые технологии, медицина и здоровье, новые материалы и химические технологии, новые приборы и производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.

Узнать болше о конкурсе и подать заявку можно по ссылке.