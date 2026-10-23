Студентов Подмосковья пригласили на чемпионат по финансовой кибербезопасности

Студенты вузов и колледжей Подмосковья могут принять участие в молодежном чемпионате «Кибербезопасность в финансах». Регистрация команд открыта до 3 декабря на сайте Молодежной программы 365 . Об этом сообщили в управлении региональной безопасности.

К соревнованиям приглашают студентов всех курсов, которые осваивают информационную безопасность и IT. Участники смогут претендовать на денежные награды и подарки от крупных технологических компаний.

Сначала командам предстоит пройти дистанционный отбор. Он включает практические задания и интервью с экспертами. По результатам этого этапа десять сильнейших коллективов выйдут в полуфинал.

Он пройдет с 15 по 19 февраля 2027 года в Екатеринбурге в рамках профильного форума. На специальном киберполигоне участники будут разбирать смоделированные компьютерные инциденты и искать слабые места в системах защиты различных организаций.

Работу команд оценит профессиональное жюри. В него войдут руководители Банка России и топ-менеджеры крупнейших российских финансовых и IT-компаний.

Чемпионат позволит будущим IT-специалистам проверить навыки на задачах, приближенных к реальным киберугрозам, и получить опыт работы с экспертами финансовой отрасли.