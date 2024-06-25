Студентов-медиков Ногинской больницы собрали на тимбилдинг на турбазе «Боровое»

На турбазе «Боровое» состоялся тимбилдинг для студентов-медиков, проходящих практику в Ногинской больнице. Участники мероприятия в неофициальной атмосфере лучше узнали друг друга переключились с работы на отдых, провели время на свежем воздухе и укрепили дружеские связи.

«Тимбилдинг в медицинской сфере — это не просто развлечение, это инструмент, который помогает создать единый и слаженный коллектив, готовый эффективно работать в самых сложных ситуациях. Члены медицинской команды, обученные работать вместе, способны обеспечивать более высокий уровень ухода и безопасности для пациентов. Тимбилдинг — это инвестиция в успех и качество в медицинской сфере. Интенсивный курс направлен на полное погружение в систему здравоохранения округа с целью дальнейшего трудоустройства в наше медучреждение», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

По словам руководителя медицинского учреждения, практиканты за неделю получили опыт акушерской практики и приняли роды, ассистировали на операциях в хирургических отделениях медучреждений, приобрели навыки осмотра и обследования пациентов в детской поликлинике. В Центре амбулаторно-онкологической помощи прошли обучение работе в системе ЕМИАС — все это под контролем опытных наставников.

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