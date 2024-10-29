Студентов колледжа в Реутове обучат конструировать и собирать беспилотники

Учащиеся колледжа «Энергия» в Реутове смогут обучиться новым навыкам, связанным с БПЛА, в центре экспериментального машиностроения. Экскурсию по нему провели для главы муниципалитета.

На базе учреждения начнут конструировать и собирать беспилотные летательные аппараты. Экскурсию по комплексу провели для председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и главы городского округа Реутов Филиппа Науменко.

В центре есть все условия для овладевания востребованными профессиями и навыками. Можно обучиться 3Д-моделированию или аддитивным технологиям.

Образование станет возможным благодаря созданию новой площадки, куда скоро поступит современное оборудование.

Отметим, что администрация Реутова поддерживает с колледжем партнерские отношения. Муниципалитет выплачивает стипендии студентам-целевикам, помогает им трудоустроиться.

Также на встрече заслуженных педагогов наградили почетными грамотами. Кроме того, на базе «Энергии» для школьников округа организуют профпробы в рамках национального проекта «Образование».

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