Студентов из Волоколамска научили уходу за животными в Московском зоопарке

Это уже вторая группа из волоколамского техникума, которая проходит образовательную программу, разработанную Московским зоопарком и Центром воспроизводства редких видов животных. В проекте сочетаются теоретические знания и практика, которую студенты проходили в Центре воспроизводства, расположенном около поселка Сычево.

Целью программы является подготовка специалистов, которые смогут внести большой вклад в научные исследования и сохранение биоразнообразия. Эта разработка была отмечена в номинации «Лучшая стажерская программа в государственных структурах Москвы».

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