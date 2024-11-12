Студентов из Волоколамска научили уходу за животными в Московском зоопарке

Учащиеся волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» освоили новую специальность. Удостоверения рабочих по уходу за животными студентам вручила директор зоопарка Светлана Акулова.
Это уже вторая группа из волоколамского техникума, которая проходит образовательную программу, разработанную Московским зоопарком и Центром воспроизводства редких видов животных. В проекте сочетаются теоретические знания и практика, которую студенты проходили в Центре воспроизводства, расположенном около поселка Сычево.
Целью программы является подготовка специалистов, которые смогут внести большой вклад в научные исследования и сохранение биоразнообразия. Эта разработка была отмечена в номинации «Лучшая стажерская программа в государственных структурах Москвы».