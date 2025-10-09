Студентов из Орехово-Зуева посвятили в медицинские работники

В Профессионально-педагогическом колледже Государственного гуманитарно-технологического университета состоялось торжественное мероприятие «День белого халата» в честь посвящения первокурсников в будущие медицинские работники и фармацевты.

Это мероприятие стало символическим началом их профессионального пути. На торжественной церемонии с приветственным словом к первокурсникам и преподавателям обратилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Кондратюк, пожелавшая студентам успехов в освоении сложной, но благородной будущей профессии, а также новых побед в учебе и общественной жизни.

Кульминацией праздника стала клятва Гиппократа, которую трижды повторили первокурсники. После произнесения клятвы первокурсникам были вручены символические атрибуты профессии: золотой ключ познания как символ стремления к новым знаниям и постижению глубин медицины, а также чаша со змеей, являющаяся общепризнанным символом мудрости, исцеления и врачебного искусства.

Торжественное мероприятие завершилось под звуки гимна медицинских работников «Люди в белых халатах».