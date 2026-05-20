Студентов из Дубны вовлекли в изучение водного баланса и чистоты Волги

В среду, 20 мая, в России празднуют День Волги. Ученые Государственного университета «Дубна» долгие годы тщательно изучают гидрологический и гидрохимический режимы реки.

Эту работу проводят не только опытные сотрудники, но также студенты. Она важна, поскольку от чистоты воды в Волге напрямую зависит жизнь целого ряда регионов.

«Зачастую техногенная нагрузка на водоем оказывается достаточно сильной, однако в динамике уровень загрязняющих компонентов выравнивается. Это означает, что Волга — сильная река, способная к самоочистке. Тем не менее, необходимо относиться к ней очень бережно, чтобы река радовала нас еще долгое время», — отметил старший преподаватель факультета естественных и инженерных наук Илья Кирпичев.

В университете призвали беречь и ценить реку, которая остается источником гордости и вдохновения для всей страны.