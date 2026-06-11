Студентов аграрных вузов Подмосковья пригласили на реалити-шоу «Практиканты»

Для студентов аграрных вузов России стартовал прием заявок на участие в третьем сезоне реалити-шоу «Практиканты». Проект, который реализуют при поддержке Министерства сельского хозяйства, предлагает будущим специалистам необычный формат профессиональной практики.

Участников ждет работа на ведущих агропредприятиях страны, где они смогут познакомиться с реальными производственными процессами и освоить практические навыки, востребованные современными работодателями.

Программа также включает командные задания, направленные на развитие лидерских качеств, умения работать в коллективе и принимать решения в нестандартных ситуациях. Дополнительным преимуществом станет возможность пообщаться с опытными представителями аграрного сектора и наладить профессиональные контакты.

Проект давно вышел за рамки обычной студенческой практики. Для многих участников он становится важным этапом карьерного развития и возможностью продемонстрировать свои способности широкой аудитории.

Эффективность такого формата уже подтвердили участники предыдущих сезонов. Среди них — студенты Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, которые смогли использовать участие в проекте как стартовую площадку для профессионального роста.

Подать заявку на участие в новом сезоне могут все желающие, в том числе учащиеся из Подмосковья, до 22 июня. Информация об условиях отбора и требованиях к кандидатам опубликована на официальном сайте проекта.