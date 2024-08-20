Студентки Серпухова стали призерами областного турнира по кинологическому спорту

Кубок Московской области по кинологическому спорту завершился в Дмитрове. Соревнования прошли в дисциплине «Биатлон». По итогам турнира студентки из Серпухова стали призерами. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

Участниками соревнований стали 16 пар. Они выступали в четырех категориях: юноши, девушки, мужчины и женщины. В числе участников турнира были студентки отделения «Кинология» Губернского колледжа.

Так, Анна Смирнова заняла второе место в категории «девушки» вместе со своей собакой Энджи. Виктория Цимаркина в той же категории заняла третье место, а в категории «женщины» она стала серебряным призером.

По итогам соревнований сформировали юниорскую команду, которая будет представлять Подмосковье на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».