Студентки Серпухова стали призерами областного турнира по кинологическому спорту
Кубок Московской области по кинологическому спорту завершился в Дмитрове. Соревнования прошли в дисциплине «Биатлон». По итогам турнира студентки из Серпухова стали призерами. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.
Участниками соревнований стали 16 пар. Они выступали в четырех категориях: юноши, девушки, мужчины и женщины. В числе участников турнира были студентки отделения «Кинология» Губернского колледжа.
Так, Анна Смирнова заняла второе место в категории «девушки» вместе со своей собакой Энджи. Виктория Цимаркина в той же категории заняла третье место, а в категории «женщины» она стала серебряным призером.
По итогам соревнований сформировали юниорскую команду, которая будет представлять Подмосковье на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде.
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