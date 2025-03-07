Студентки Ногинского колледжа стали призерами областной военно-спортивной игры

В Богородском округе прошла традиционная военно-спортивная игра на Кубок военного комиссара Московской области «Мисс Патриотика — 2025», собравший девушек из различных муниципалитетов региона. Участницы продемонстрировали свои навыки в военно-спортивных дисциплинах, проходя ряд испытаний, направленных на проверку физической подготовки и знаний.

В ходе соревнований конкурсантки разбирали и собирали автомат, выполняли задания, связанные с химической атакой, а также отвечали на вопросы по истории вооружения и стрельбе. Каждый этап требовал от участниц не только силы, но и способности работать совместно, что добавляло сложности конкурсам.

Команда Ногинского колледжа под руководством Бориса Попова показала отличные результаты, заняв третье место в общем зачете и первое на этапе «Визитка». Этот успех стал значимой победой для девушек и их учебного заведения. Радость от достижения укрепила дух коллектива и привнесла в колледж атмосферу гордости за своих студенток.