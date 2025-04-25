Студентки Можайского техникума приняли участие в Неделе моды в Москве

Юные можайские модельеры создали для престижного подиума недели моды Estet Fashion Week инклюзивную коллекцию одежды. Модели предназначены для женщин, которые перенесли рак молочной железы.

Студентки выполнили проект в сотрудничестве с известным дизайнером Ириной Кирезовой. Она основала инклюзивный бренд «Без сожалений», специализирующийся на создании одежды и аксессуаров специально для женщин, переживших онкологическое заболевание.

Опытные преподаватели Наталья Федорова и Кира Осова помогли девушкам разработать уникальную коллекцию платьев в пол, платьев-комбинаций и сарафанов нежного розового оттенка, который является символом борьбы против рака молочной железы. Модели продемонстрировали на подиуме профессиональные манекенщицы школы Оксаной Минаковой

Среди авторов коллекции выделяются талантливые студентки Дарья Пугаева, Татьяна Соболькова, Дарья Силаева и Антонина Кузьмина. Их работы вызвали интерес широкой аудитории и специалистов индустрии моды.