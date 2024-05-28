Студентки Коломны победили в дисциплине «Туризм» на чемпионате «Профессионалы»

Ученицы коломенской гимназии № 2 «Квантор» победили в чемпионате «Профессионалы» по компетенции «Турагентская деятельность». В соревнованиях участвовали восемь команд из семи регионов России.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, Дарья Кузнецова и Елена Юрченко заняли первые места, возглавив тройку лучших.

Конкурсантки научились разрабатывать бизнес-планы по открытию собственного турагентства, вести переговоры с потенциальными клиентами, подбирать турпакеты в соответствии с их предпочтениями и инструктировать туристов перед поездкой.

Победительницы получили дипломы, а также памятные подарки от партнеров колледжа.

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