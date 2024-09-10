Спортсмены из Коломны получили 2 медали на первенстве мира по борьбе

Воспитанницы факультета физкультуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета городского округа Коломна привезли из Испании золотую и бронзовую медали. Там прошло первенство мира по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года.

В весовой категории до 68 килограммов золото выиграла Алина Шевченко. Девушка победила спортсменок из Индии, Японии и Белоруссии. А в финале со счетом 12:2 студентка из Коломны поборола соперницу из Турции. Для Алины это третья награда высшей пробы в этом сезоне. Ранее она победила на первенствах России и Европы.

«Я не ожидала, что все так получится. Просто делала свое дело, работала, боролась — и, видимо, мое время пришло. Знала, что эту победу ждут родные и близкие — мама, папа, семья, мой тренер Олег Чернов — и нужно для них постараться», — рассказала девушка в интервью Федерации спортивной борьбы России.

Маргарита Салназарян завоевала бронзу в весовой категории до 68 килограммов Она обошла участниц из США и Польши, однако в полуфинале не смогла победить спортсменку из Турции. В борьбе за третье место Маргарита одолела украинку со счетом 8:5.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».