Студентки из Серпухова одержали победу на экстремальных гонках с собаками

В Ногинском округе развернулись всероссийские соревнования по экстремальным гонкам с собаками «Хвостатый Драйв», собравшие лучших спортсменов и их четвероногих компаньонов со всей страны. Учащиеся Губернского колледжа из городского округа Серпухова Алена Зевакина и Ксения Мальцева завоевали призовые места в категории «юниоры».

Трасса была проложена по пересеченной местности и включала в себя не только бег, но и преодоление различных препятствий, в том числе водных преград и крутого пятиметрового подъема.

Алена Зевакина одержала победу на дистанции 3,5 километра, опередив 76 соперников. Ксения Мальцева вошла в десятку лучших участников соревнований. В Губернском колледже Серпухова поздравили студенток с высокими достижениями, отметив их целеустремленность, хорошую физическую подготовку, упорство и любовь к спорту.