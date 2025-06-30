Студентки из Раменского стали лауреатами конкурса предпринимательства

Студентки Раменского колледжа Мария Ильинова и Дарья Хохлова стали лауреатами IV Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России». Под руководством преподавателя Игоря Максимовича студентки подготовили для конкурса проект — видеоинтервью с успешным предпринимателем из города Жуковский Андреем Поповым, руководителем инновационной студии «Открытые технологии».

Их работа была высоко оценена жюри конкурса, состоящим из ведущих экспертов в области предпринимательства и истории. Всероссийский конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России» является платформой для привлечения молодежи к изучению истории российского предпринимательства, стимулирования интереса к исследовательской деятельности и поддержки талантливых студентов.

«Успех студенток — это результат их усердной работы, таланта и профессионализма научного руководителя. Достижение Марии и Дарьи служит примером для других и вдохновляет их на новые свершения в изучении и развитии предпринимательства», — сообщили в учебном заведении.