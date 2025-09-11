Студентки из Раменского приняли участие в конкурсе предпринимательства

Студентки Раменского колледжа, осваивающие специальность «Экономика и бухгалтерский учет», завершили участие в финальной программе развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Лариса Бабаян, Ирина Васильева, Анна Лепешкина и Анна Цыбулаева стали участницами этой программы, предоставившей им возможность разработать собственные бизнес-идеи.

В течение всего периода обучения студентки работали над своими проектами под руководством предпринимателей и экспертов в различных областях бизнеса. Благодаря индивидуальным консультациям, мастер-классам и тренингам, участницы смогли развить свои творческие способности, получить знания в области маркетинга, экономики и финансов, а также освоить основы предпринимательской деятельности, такие как разработка бизнес-плана, привлечение инвестиций и управление рисками.

Программа «Я в деле» позволила студенткам не только получить теоретические знания, но и применить их на практике, создав реальные бизнес-проекты, готовые к реализации. Студентки Раменского колледжа представили свое учебное заведение на финальном этапе конкурса, где им предстояло представить свои бизнес-проекты перед экспертным жюри. По итогам программы, Анна Цыбулаева завоевала третье место.